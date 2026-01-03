VIDEO / Stoper Arsenala poklonio gol Bournemouthu pa se ekspresno iskupio pogotkom

Podijeli :

U subotnjem "prime timeu" Premier lige sreli su Bournemouth i Arsenal, vodeća momčad Premier lige. Gledajući formu, očekivala se pobjeda Topnika, no start utakmice u tome im je otežao. U 11. minuti je nakon presinga "Trešnjica" loše reagirao Gabriel Magalhaes, jedan od najboljih igrača Arsenala. On je dodao loptu Evanilsonu, svom sunarodnjaku, ali ne i suigraču u ovoj utakmici. Brazilski napadač to je ekspresno kaznio za 1:0 Bournemoutha. Ipak, brazilski stoper ekpresno se iskupio u 16. minuti kada je nakon gužve zabio za 1:1.

