VIDEO / Semenyo petom zabio na Wembleyu i Manchester Cityju donio drugi trofej sezone

Nogometaši Manchester Cityja pobjednici su 145. izdanja FA kupa nakon što su u finalu na stadionu Wembley pobijedili Chelsea sa 1:0.

Pogodak odluke zabio je Antoine Semenyo u 72. minuti na dodavanje Erlinga Haalanda. Norvežanin je s desne strane ubacio pred vrata, a Semenyo sjajno petom pogodio za vodstvo.

Mateo Kovačić je za City zaigrao od 65. minute, dok Joško Gvardiol nije nastupio.

Cityju je to osmi naslov pobjednika najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu. Po osam naslova imaju i Chelsea, Tottenham, te Liverpool. Manchester United je slavio 13, a Arsenal rekordnih 14 puta.

Građanima je to i drugi trofej ove sezone nakon što su osvojili i Liga kupa, pobjedom 2:0 protiv Arsenala.

Momčad Pepa Guardiole još je uvijek i u igri za naslov prvaka, dva kola prije kraja prvenstva City ima dva boda manje od lidera Arsenala.

