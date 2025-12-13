VIDEO / Salah se vratio u sastav Liverpoola i odmah upisao asistenciju

Podijeli :

U 16. kolu engleske Premier lige Liverpool je ugostio Brighton, a nakon 26 minuta vidjeli smo najvažniju situaciju na utakmici jer je u igru za Redse ušao Mohamed Salah koji je bio u svađi s Arneom Slotom. Tada je bilo 1:0 za Liverpool, a u drugom dijelu je Salah upisao asistenciju za drugi gol Huga Ekitikea.

