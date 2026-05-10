VIDEO / Pogledajte zbog čega je West Hamu poništen gol u nadoknadi protiv Arsenala

Arsenal je uspio doći do važne pobjede protiv West Hama 1:0, a junak susreta bio je Leandro Trossard, koji je pogodio u 83. minuti i donio svojoj momčadi veliko slavlje. Iako se činilo da će Arsenal mirno privesti utakmicu kraju, drama je uslijedila duboko u sudačkoj nadoknadi. Callum Wilson zatresao je mrežu za izjednačenje i šokirao domaće navijače, no nakon dugotrajnog pregleda VAR-a pogodak je ipak poništen zbog prekršaja nad vratarom Davidom Rayom.
