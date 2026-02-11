VIDEO / Pogledajte trenutak kada je legendarni Englez ispisao povijest Premier lige

Podijeli :

U 26. kolu engleske Premier lige Aston Villa ugostila je Brighton, a kako u prvom dijelu nije bilo pogodaka, najbolji i najvažniji trenutak utakmice dogodio se u 22. minuti. Tada je na travnjak umjesto ozlijeđenog Carlosa Balebe stupio legendarni 40-godišnji James Milner. Njemu je to bio 653. nastup u najvišem rangu engleskog nogometa te se tako poravnao s Garethom Barryjem s kojim je odigrao čak 130 utakmica u istoj momčadi. Milner će do kraja sezone najvjerojatnije i srušiti rekord engleskog nogometa te će ostati sam na vrhu.

