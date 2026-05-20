VIDEO / Pogledajte slavlje igrača Arsenala nakon što su postali prvaci

Arsenal

Arsenal je osvojio naslov prvaka Engleske nakon 22 godine, pošto je Manchester City odigrao neriješeno 1:1 na gostovanju kod Bournemoutha u 37. kolu Premier lige.

Arsenal kolo prije kraja prvenstva ima 82 boda, dok Manchester City ima 78. Klub iz Londona stigao je do svog 14. naslova prvaka Engleske, a posljednji je osvojio u sezoni 2003./04. kada je bio neporažen.

Odmah po završetku utakmice u Bournemouthu, navijači Arsenala počeli su se okupljati u sjevernom Londonu, ispred stadiona novog prvaka Engleske, gdje je i počelo slavlje.

Vrlo emotivno bilo je i po završetku treninga Arsenala, igrači su gledali završnicu, ispostavilo se, dramatične utakmice između Bournemoutha i Manchester Cityja, a kad je sudac označio kraj susreta, nastalo je neopisivo slavlje novih osvajača Premier lige.

Arsenal će imati priliku osvojiti i Ligu prvaka, s obzirom na to da će se za trofej prvaka Europe boriti s Paris Saint-Germainom u Budimpešti.