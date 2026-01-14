VIDEO / Pogledajte golijadu na Stamford Bridgeu u kojoj je slavio Arsenal

Podijeli :

U londonskom derbiju u sklopu polufinala Liga kupa Arsenal je kao gost u prvoj utakmici pobijedio Chelsea na Stamford Bridgeu 3:2.

Arsenal je pokazao da trenutačno nije slučajno prva sila na Otoku. S druge strane, vidjelo se da Chelsea i njihov novi trener Liam Rosenior imaju još puno posla kako bi postali konkurentniji, posebno protiv u ovom trenutku znatno jačeg gradskog rivala.

Istini za volju, izabranici Mikela Artete mogli bi slobodno izvesti na večeru sunarodnjaka svog trenera na vratima Chelseaja, Roberta Sáncheza, jer je svojim lošijim intervencijama itekako pridonio tome da White u 7. i Gyökeres u 49. minuti dovedu Arsenal u vodstvo od 2:0.

Nije Chelseaju bilo lako poništiti taj zaostatak, a najviše je tome pridonio pričuvni igrač Alejandro Garnacho. Najprije je u 57. minuti postigao pogodak za 1:2 i vratio nadu Plavcima da mogu izbjeći poraz.

Ipak, ta je nada trajala samo do 71. minute, kada je Gyökeres sjajnu večer okrunio asistencijom za Martina Zubimendija, koji je povisio na 3:1.

Do kraja je Chelsea uspio smanjiti na 3:2, i to drugim pogotkom Alejandra Garnacha. Argentinac je zatresao mrežu Kepe u 83. minuti. Ipak, do kraja je ostalo 3:2 za Arsenal, koji uoči uzvrata na Emiratesu 3. veljače ima lijepu prednost.

