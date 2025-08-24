VIDEO / Pogledajte gdje je Fernandes lansirao penal protiv Fulhama

Podijeli :

U tijeku je utakmica drugog kola Premier lige na londonskom Craven Cottageu između Fulhama i Manchester Uniteda. U 36. minuti gosti su dobili jedanaesterac čijem je izvođenju pristupio kapetan Bruno Fernandes. Inače sigurni Portugalac ovaj put je lansirao loptu daleko iznad gola te je podsjetio na Sergija Ramosa protiv Bayerna u Ligi prvaka 2012. godine. Tako je Manchester propustio veliku priliku za vodstvo te se na poluvrijeme otišlo s 0:0.