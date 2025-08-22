VIDEO / Paqueta golčinom načeo Chelsea

Podijeli :

Počelo je drugo kolo engleske Premier lige, a otvorili su ga West Ham i Chelsea na London Stadiumu. Već u šestoj minutu vidjeli smo prvi pogodak, a njega je zabio Lucas Paqueta. Veznjak West Hama nalazio se na lijevoj strani napada te je s 20ak metara odapeo po golu. Bio je to sjajan udarac Brazilca koji je matirao Roberta Sancheza za 1:0. Ipak, 10 minuta kasnije Chelsea je izjednačio preko svog Brazilca Joaa Pedra. West Ham je dvije minute kasnije privremeno poveo, ali je pogodak Niclasa Fullkruga poništen zbog zaleđa.