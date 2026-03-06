VIDEO / Ovo je svima promaklo: Pogledajte kako igrači Chelseaja protivnicima nisu dozvolili izvođenje centra

Podijeli :

Chelsea je u 29. kolu engleske Premier lige s 4:1 bio bolji od Aston Ville u Birminghamu, ali nekoliko dana nakon pobjede ne priča se o tom slavlju nego o potezima Chelseaja pred početak oba poluvremena utakmice. Naime, igrači Liama Roseniora su prije početka utakmice stali u "huddle" na centru kako bi odradili posljednji dogovor. To tada nije bilo čudno jer su Bluesi imali prvi napad na utakmici. Međutim, Chelsea je isto napravio i u drugom dijelu. Napravili su krug oko lopte te Aston Villa nije mogla izvesti centar na što su se Villansi i žalili sucu utakmice.

