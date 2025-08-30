VIDEO / Opet autogol: United je na ovaj način poveo protiv Burnleyja

Podijeli :

Manchester United poveo je 1:0 u 27. minuti na Old Traffordu protiv Burnleyja i to autogolom Cullena. Casemiro je dočekao centaršut s lijeve strane i glavom pogodio prečku, lopta se odbila i pogodila kapetana Josha Cullena u leđa i ušla u gol. Dubravka je boksao loptu, ali je ona prošla gol liniju. I u prethodnoj utakmici Fulham je zabio autogol protiv Uniteda, a ta je utakmica završila neriješeno 1:1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.