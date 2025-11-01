VIDEO / NK Korner: Arsenal ponovno zabio iz prekida za važno vodstvo na gostovanju

Podijeli :

Igra se 10. kolo engleske Premier lige, a najviše praćen je susret Burnleyja i Arsenala na Turf Mooru. Tamo su Topnici tražili povećanje vodstva na tablici, a do važnog vodstva stigli su u 14. minuti. Oni koji prate Arsenal već mogu pogoditi kako su zabili gol. S lijeve strane je korner izveo Declan Rice, lopta je potom došla do Gabriela Magalhaesa koji pronalazi Viktora Gyokeresa koji s minimalne udaljenosti glavom pogađa za 1:0. Bio im je to osmi gol nakon udarca iz kuta ove sezone. Najviše je to u povijesti nakon prvih 10 kola.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.