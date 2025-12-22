VIDEO / Nije za one slabog želuca: Stoper Fulhama slomio prst

Podijeli :

U ponedjeljak navečer igrala se utakmica Fulhama i Nottingham Foresta, a u 24. minuti dogodila se nesvakidašnja sitaucija. Tada je na travnjak legao Raul Jimenez zbog ozljede, ali fokus nije bio na njemu nego na Joachimu Andersenu. Stoper Fulhama stajao je na sredini terena s bolnom grimasom, a kada je režiser pokazao na njegovu ruku, bilo je jasno i zašto. Naime, danski stoper imao je slomljen prst te mu je ubrzo ukazana pomoć kako bi mogao nastaviti s igrom.

