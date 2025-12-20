VIDEO / Newcastle krenuo furiozno pred domaćim navijačima, no Chelsea se ipak spasio poraza!

Podijeli :

Nogometaši Chelsea uspjeli su se spasiti od poraza od Newcastlea na St. James' Parku nakon što su prvo poluvrijeme završili s dva gola zaostatka.

U uzbudljivom susretu 17. kola Premier lige Chelsea i Newcastle su podijelili bodove rezultatom 2:2.

Newcastle je žestoko ušao u susret pred 52 270 domaćih navijača te stigao do vodstva preko Nicka Woltemadea već u 4. minuti. Isti je igrač zabio i u 20. minuti, no gosti su ih rastužili u nastavku. Reece James bio je precizan u 49. minuti, a Joao Pedro je izjednačio u 66. minuti na asistenciju vratara Roberta Sancheza.