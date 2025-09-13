VIDEO / Newcastle ga platio 85 milijuna, on zabio već u debiju

Podijeli :

Newcastleov novi napadač Nick Woltemade već je zatresao mrežu na svom debiju za Svrake.

Nijemcu visokom gotovo dva metra trebalo je samo 29 minuta u crno-bijelom dresu da pronađe put do mreže, na oduševljenje brojnih navijača na St. James’ Parku.

Dvadesettrogodišnji napadač iskoristio je pravovremeni centaršut Jacoba Murphyja, a zatim je glavom poslao loptu pored vratara Wolverhamptona Sama Johnstonea.

Woltemade je u Newcastle stigao iz Stuttgarta prije manje od dva tjedna, u transferu vrijednom čak 85 milijuna eura. Ako ovako nastavi, nema sumnje da će opravdati veliki novac uložen u njega.

S druge strane, nakon cijele sage, Alexander Isak, donedavno daleko najbolji igrač Svraka, napustio je momčad Eddieja Howea. Liverpool je za njegove usluge platio vrtoglavih 144 milijuna eura.

