VIDEO / Newcastle, Bournemouth i Fulham upisali pobjede u blijedom popodnevu Premier lige

Newcastle United je danas kod kuće pobijedio Wolverhampton Wanderers 1:0 u četvrtom kolu Premier lige, osiguravši tako svoju prvu pobjedu u sezoni.

Newcastle je pobijedio golom Nicka Walthama u 29. minuti. Crno-bijeli imaju pet bodova na devetom mjestu tablice, dok je Wolverhampton još uvijek bez bodova i zauzima posljednje 20. mjesto.

Bournemouth je kod kuće pobijedio Brighton 2:1 i popeo se na treće mjesto na tablici. Bournemouth je poveo u 18. minuti golom Alexa Scotta, a Kaoru Mitoma je izjednačio u 48. minuti. Antoine Semenyo je zabio jedanaesterac za domaćina u 61. minuti. Nakon poraza u prvom kolu, Bournemouth je ostvario treću uzastopnu pobjedu i treći je na tablici s devet bodova. Brighton ima četiri boda na 12. mjestu.

Fulham je kod kuće pobijedio Leeds 1:0 i ostvario svoju prvu pobjedu u Premier ligi ove sezone. Londonska momčad pobijedila je autogolom Gabriela Gudmundssona u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Crystal Palace i Sunderland remizirali su 0:0 u Londonu, dok Everton i Aston Villa također nisu uspjeli zabiti. Borna Sosa je bio na klupi domaćina.