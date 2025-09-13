VIDEO / Newcastle, Bournemouth i Fulham upisali pobjede u blijedom popodnevu Premier lige

Newcastle United je danas kod kuće pobijedio Wolverhampton Wanderers 1:0 u četvrtom kolu Premier lige, osiguravši tako svoju prvu pobjedu u sezoni.
Newcastle je pobijedio golom Nicka Walthama u 29. minuti. Crno-bijeli imaju pet bodova na devetom mjestu tablice, dok je Wolverhampton još uvijek bez bodova i zauzima posljednje 20. mjesto.
Bournemouth je kod kuće pobijedio Brighton 2:1 i popeo se na treće mjesto na tablici. Bournemouth je poveo u 18. minuti golom Alexa Scotta, a Kaoru Mitoma je izjednačio u 48. minuti. Antoine Semenyo je zabio jedanaesterac za domaćina u 61. minuti. Nakon poraza u prvom kolu, Bournemouth je ostvario treću uzastopnu pobjedu i treći je na tablici s devet bodova. Brighton ima četiri boda na 12. mjestu.
Fulham je kod kuće pobijedio Leeds 1:0 i ostvario svoju prvu pobjedu u Premier ligi ove sezone. Londonska momčad pobijedila je autogolom Gabriela Gudmundssona u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.
Crystal Palace i Sunderland remizirali su 0:0 u Londonu, dok Everton i Aston Villa također nisu uspjeli zabiti. Borna Sosa je bio na klupi domaćina.
Nogometaši Arsenala danas su kod kuće u Londonu pobijedili Nottingham Forest 3:0, u utakmici četvrtog kola Premier lige. Arsenal je poveo u 32. minuti preko Martina Zubimendija, njegovim prvim golom za londonski klub. Victor Gyokeres povećao je vodstvo u 46. minuti uz asistenciju Eberechija Ezea, koji je započeo svoju prvu utakmicu za Arsenal, a Zubimendi je postavio konačan rezultat svojim drugim golom u 79. minuti. Nottingham Forest je u ovoj utakmici prvi put s klupe predvodio njihov novi trener Ange Postecoglou. Arsenal je prvi na tablici s devet bodova, dok je Nottingham Forest na 13. mjestu s četiri boda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!