VIDEO / Mršav remi Arsenala i Liverpoola na Emiratesu

Vrlo loša i prilično oprezna igra Arsenala i Liverpoola u derbiju, mreže su na Emiratesu ostale netaknute – 0:0.

Sve je u srijedu navečer išlo na ruku navijačima Arsenala. Manchester City je odigrao skromnih 1:1 protiv Brightona, a Aston Villa je također osvojila samo bod u dvoboju s Crystal Palaceom (0:0).

Arsenal je sve to mogao iskoristiti u derbiju protiv Liverpoola, no na kraju je došao tek do boda, kojim je samo zadržao razliku u odnosu na najbliže pratitelje.

Utakmica je obilovala tempom i bila je prilično intenzivna između dva šesnaesteraca, ali bez mnogo pravih prilika na obje strane.

Iako je Arsenal bio dominantniji, a ta se dominacija ogledala gotovo isključivo u posjedu lopte, najbolju priliku u prvom poluvremenu – ujedno i na cijeloj utakmici – imao je Liverpool. U 27. minuti Conor Bradley je snažnim udarcem s velike udaljenosti pogodio gredu.

Ostatak susreta gotovo da nije vrijedan spomena. Ipak, valja pohvaliti i taktiku Redsa – Arne Slot je stavio „flaster“ na Bukaya Saku, a Miloš Kerkez je maestralno odradio zadatak koji mu je povjeren.

Na kraju ni Arsenal nije previše žalio. Ipak je riječ o derbiju, u kojem bodovi nikada nisu zajamčeni. A s obzirom na to da im se dan ranije sve posložilo, ni remi protiv Liverpoola nije bio loš ishod – ostavio ih je na pole positionu u utrci za naslov, sa šest bodova prednosti ispred Manchester Cityja i Aston Ville.