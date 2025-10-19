VIDEO / Mbeumo u 2. minuti šokirao Liverpool na Anfieldu

Podijeli :

U nedjelju se na Anfieldu igra najveći derbi engleske Premier lige. Iako Manchester United više nije što je nekad bio, njihove utakmice protiv Liverpoola se uvijek prepričavaju. Tako Redsi na domaćem terenu sigurno nisu prije vremena upisali 3 boda, a nakon druge minute našli su se i u teškoj situaciji. Tada je lopta došla do Bryana Mbeuma koji je matirao Giorgija Mamardashvilija na vratima Liverpoola.

