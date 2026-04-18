VIDEO / Manchester United produljio krizu Chelseaja i napravio ogroman korak prema Ligi prvaka

U 33. kolu Premier lige se u subotu od 21 sat odigrao veliki derbi između Chelseaja i Manchester Uniteda. Osim povijesnog rivalstva u 21. stoljeću, ovaj susret imao je i rezultatske implikacije u vidu borbe za mjesta koja vode u Ligu prvaka. U ovom ogledu forma je na kraju presudila te su Crveni vragovi s 1:0 nanijeli Chelseaju četvrti uzastopni poraz u Premier ligi.

Jedini pogodak zabio je Matheus Cunha koji je mrežu Roberta Sancheza zatresao u 43. minuti. Iako je Chelsea dominirao do kraja susreta, Bluesi nisu uspjeli zabiti izjednačujući pogodak i morali su pognute glave napustiti Stamford Bridge.

Ovo je ekipi Liama Roseniora bio četvrti uzastopni poraz u Premier ligi te su ostali na šestom mjestu s četiri boda zaostatka za petim Liverpoolom koji drži posljednje mjesto koje vodi u Ligu prvaka. Što se tiče Manchester Uniteda, oni se nalaze na trećem mjestu s 58 bodova te imaju deset bodova više od Chelseaja pet kola prije kraja.

Izgledno je tako da će se Crveni vragovi vratiti u Ligu prvaka prvi put nakon sezone 2023./2024. kada su završili posljednji u skupini s Galatasarayem, Kopenhagenom i Bayernom.

