VIDEO / Manchester United nastavio sjajnu formu pod Carrickom i skočio na treće mjesto Premier lige

U 28. kolu engleske Premier lige Manchester United je na Old Traffordu ugostio Crystal Palace s ciljem nastavka dobre forme pod novim trenerom Michaleom Carrickom. Iako su gubili s 1:0 nakon prvih 45 minuta, došli su do pobjede od 2:1 koja ih je dovela do trećeg mjesta Premier lige.

Nije dobro krenulo za Manchester United jer je Crystal Palace već u četvrtoj minuti došao do prednosti. Udarac iz kuta izveo je Brennan Johnson, a s relativno velike udaljenosti za udarac glavom pogodio je Maxence Lacroix, francuski stoper.

Iako su Crveni vragovi do kraja poluvremena bili bolja ekipa na terenu, nisu uspjeli poravnati rezultat te su Orlovi na predah otišli s prednošću od 1:0. No, u drugom dijelu su odmah domaći uzvratili.

U tome im je poprilično pomogao Lacroix koji je neopreznim startom skrivio kazneni udarac nad Matheusom Cunhom koji mu je donio i crveni karton. S 11 metara je potom precizan bio Bruno Fernandes za 1:1 i povratak Manchestera u utakmicu.

U 65. minuti stigao je potpuni preokret Crvenih vragova. Ovaj put je u ulozi asistenta bio Fernandes, a strijelac je bio Benjamin Šeško, Slovenac kojemu je ovo već treća utakmica zaredom u kojoj je postigao pogodak. Slovenski napadač sjajno se snašao nakon ubačaja te je glavom pogodio iza Deana Hendersona za 2:1 Uniteda.

Ovom pobjedom Manchester United skočio je na treće mjesto Premier lige te se polako vraćaju na pravi put. Što se tiče Crystal Palacea, oni su pali na 14. mjesto, ali su relativno sigurni u ostanak jer 18. West Hamu bježe čak 10 bodova.

