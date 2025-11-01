VIDEO / Manchester United je vodio na poluvremenu, a onda su sve prokockali u dvije minute

Podijeli :

Manchester United je u 10. kolu gostovao kod Nottingham Foresta te su tražili četvrtu uzastopnu pobjedu. Dobro je krenulo jer su nakon prvog poluvremena vodili golom Casemira. Međutim, u drugom dijelu su u manje od dvije minute sve prokockali. Prvo je u 49. minuti Morgan Gibbs-White zabio za 1:1, a onda je samo minutu kasnije Nicolo Savona zabio za preokret i vodstvo Foresta

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.