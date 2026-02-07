VIDEO / Manchester United dobio krila, rutinska pobjeda protiv Spursa na Old Traffordu

Izjednačena je bila utakmica do 30. minute kada su gosti ostali s igračem manje. Romero je vrlo žestoko startao na gležanj Casemira zbog čega je zaradio crveni karton. Domaćin je vrlo brzo iskoristio igrača više. Osam minuta kasnije izveo je lijepu akciju poslije kornera, a Mbeumo je preciznim udarcem s desetak metara pogodio za 1-0.

U nastavku susreta imao je Manchester United dosta prilika pobjeći na dva gola razlike i time prelomiti dvoboj, ali sve do 81. minute stajalo je minimalnih 1-0. Tada je Bruno Fernandes naciljao suparničku mrežu i postavio konačnih 2-0. Manchester United je ostao četvrti, ali se bodovno približio Manchester Cityju i Aston Villi.

Zadnja dva susreta se igraju u nedjelju. Sastaju se Brighton – Crystal Palace i Liverpool – Manchester City.

