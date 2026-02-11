VIDEO / Manchester City radi pritisak na Arsenal: Slavljem protiv Fulhama došli su na -3

Podijeli :

U 26. kolu engleske Premier lige Manchester City je ugostio Fulham na svom Etihadu. Građani su u ovo kolo došli nakon velikog preokreta protiv Liverpoola te su tražili smanjenje zaostatka za vodećim Arsenalom na -3. Do toga su i došli visokom pobjedom od 3:0.

Fulham je odolijevao napadima Manchester Cityja do 24. minute kada je nakon ubačaja Sander Berge, igrač londonske momčadi, uposlio protivnika Antoinea Semenyja. Ganac nije imao problema s postizanjem pogotka iz neposredne blizine gola te su Građani poveli. Nakon toga Fulham više nije mogao parirati pa je u 30. minuti Nico O’Reilly pogodio za 2:0, a u 39. je zabio i Erling Haaland kojemu je to bio prvi gol u Premier lige nakon više od mjesec dana.

Do kraja susreta nije bilo pogodaka i City je s 3:0 slavio protiv Fulhama.

Ovom pobjedom je Manchester City smanjio zaostatak za Arsenalom na samo tri boda. Ipak, Topnici imaju utakmicu manje koju će nadoknaditi već u četvrtak u gradskom okršaju s Brentfordom. Momčad Mikela Arteta gostovat će kod jednog od iznenađenja sezone.

