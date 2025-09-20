VIDEO / Liverpool poveo u Merseyside derbiju lijepim pogotkom Gravenbercha

Nogomet 20. ruj 202513:46 0 komentara

Peto kolo Premier lige otvorili su Liverpool i Everton od 13 sati i 30 minuta. Susret gradskih rivala popularno zvan Merseyside derby uvijek je pun naboja, a tako je i ovaj put. Redsi su otvorili susret bolje te su već u 10. minuti lijepim pogotkom Ryana Gravenbercha na asistenciju Mohameda Salaha.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

