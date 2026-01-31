VIDEO / Liverpool na pogon skupih pojačanja svladao Newcastle na Anfieldu

Podijeli :

U 24. kolu Premier lige Liverpool je na Anfieldu ugostio Newcastle. Iako su Svrake povele u 36. minuti, Redsi su ekspresno uzvratili dvama golovima Huga Ekitikea (41. i 43. minuta) te golom Floriana Wirtza na asistenciju Mohameda Salaha u 67. minuti. Tako su skupa pojačanja Liverpoola slomile Svrake i nastavile dobar ritam Redsa u posljednje vrijeme. Inače, Redsi su za usluge Ekitikea i Wirtza platili skoro 220 milijuna eura (217,5). U posljednje vrijeme im se to počelo isplaćivati jer obojica igraju u dobroj formi. Posljednji pogodak na utakmici zabio je Ibrahima Konate u 93. minuti. Liverpool je ovom pobjedom od 4:1 skočio na peto mjesto Premier lige, bod manje od četvrtog Chelseaja. Newcastle je na niskom desetom mjestu, ali sa samo šest bodova manje od Liverpoola.

