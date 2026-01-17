VIDEO / Liverpool kiksao na Anfieldu i stigao do negativnog rekorda

Podijeli :

Aktualni engleski nogometni prvak Liverpool u susretu je 22. kola opet kiksao igrajući 1:1 protiv predzadnjeg Burnleyja na svom Anfieldu.

Wirtz (42) je doveo domaće u prednost, ali je Edwards (65) sredinom nastavka poravnao. Prvi put u povijesti Liverpool nije pobijedio nijednog od novajlija u eliti na svom terenu.

S ovim bodom Liverpool se vratio na četvrto mjesto sa 36 bodova, dok je Manchester United, koji je ranije u subotu na svom Old Traffordu svladao Manchester City sa 2:0, peti sa 35 bodova. Burnley je, pak, ostao 19. sa 14 bodova.

Borna Sosa ostao je na klupi Crystal Palacea koji je izgubio na gostovanju kod Sunderlanda sa 1:2. Pino (30) je doveo goste u prednost, ali su Le Fee (34) i Brobbey (71) kreirali preokret. Palace je 12. sa 28 bodova, pet manje od osmog Sunderlanda.

West Ham je slavio protiv Tottenhama 2:1. West Ham je u vodstvo doveo Sumerville u 15. minuti, izjednačio je Romero u 64., a za konačnu pobjedu West Hama zabio je Wilson u 93. minuti.

Chelsea je slavio protiv Brentforda 2:0 golovima Joaa Pedra u 26. i Cole Palmera iz penala u 76. minuti.

Na vrhu je Arsenal sa 49 bodova, šest više od drugog Manchester Cityja i treće Aston Ville.