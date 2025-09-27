VIDEO / Liverpool golom u 97. minuti doživio prvi poraz, Brighton preokrenuo Chelsea

Podijeli :

Nogometaši Liverpoola u 6. kolu Premier lige doživjeli su prvi poraz. Kobnim se pokazalo gostovanje kod Crystal Palacea u utakmici s dva kasna pogotka. Neuspješan je bio i Chelsea koji je kod kuće usprkos vodstvu protiv Brightona ostao kratkih rukava.

Činilo se da će se Liverpool ponovno izvući iz nevolja kasnim pogotkom kada je Chiesa u 87. minuti poništio vodstvo Crystal Palacea sve tamo iz devete minute (Sarr).

No ovaj put sreća je okrenula leđa Redsima. U sedmoj minuti sudačke nadoknade Nketiah je pogodio iz blizine za pobjedu Palacea 2:1 kojom se domaćin probio na drugo mjesto s 12 bodova, tri manje od vodećeg Liverpoola.

Chelsea je nakon dvije pobjede i dva remija doživio i drugi poraz. Bolji je od njega bio Brighton na Stamford Bridgeu 3:1. Chelsea je na odmoru vodio golom Fernandeza, no u nastavku je sve pošlo po zlu za Bluese. Prvo je Chalobah u 53. minuti isključen, a onda su Welbeck (77., 90.+10) i De Cuyper (90.+2) pogodili za veliku radost gostiju i njihovu drugu pobjedu sezone.