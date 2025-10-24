Leeds pobjedom nad West Hamom produžio krizu ‘Čekićara’

Podijeli :

(Photo by Mark Cosgrove News Images)

U petak navečer otvoreno je deveto kolo engleske Premier lige. Čast otvaranja dobili su Leeds United i West Ham, dvije ekipe u lošoj formi. Leeds za pobjedu nije znao od kraja rujna, a West Ham od kraja kolovoza. Na kraju je lošu formu prekinuo Leeds koji je slavio s 2:1.

Prvo poluvrijeme bilo je zanimljivo. Već u trećoj minuti Brendan Aaronson je doveo Leeds u vodstvo da bi 12 minuta kasnije Joe Rodon zabio za 2:0.

U 34. minuti Lucas Paqueta zabio je za 2:1, ali njegov pogodak poništen je zbog zaleđa. U prvom dijelu treba izdvojiti i dvije ozljede, Olivera Scarlesa kod West Hama te Gabriela Gudmundssona kod Leedsa. Zbog toga smo u prvom dijelu imali čak 13 minuta sudačke nadoknade.

Drugo poluvrijeme nije imalo toliko uzbuđenja kao prvo. Vidjeli smo tek jedan pogodak, a strijelac je bio Mateus Fernandes u 90. minuti. West Hamu je to donijelo nadu, ali do izjednačenja na kraju nisu uspjeli doći. Leeds je tako upisao svoju prvu pobjedu nakon 20. rujna dok će igrači West Ham prema Londonu ići potišteni jer su upisali treći poraz, a u posljednjih šest utakmica ne znaju za slavlje.

Ovom pobjedom je Leeds pobjegao od mjesta koje vode u Championship te su sada 13. s 11 bodova dok je West Ham u velikim problemima. Oni su trenutačno na 19. mjestu sa samo četiri boda.