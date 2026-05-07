VIDEO / Jakirović u dobrom raspoloženju pred utakmicu sezone: Pogledajte kako je nasmijao novinare

Sergej Jakirović (49), bivši trener Rijeke i Dinama, danas vodi Hull City, s kojim je izborio doigravanje za ulazak u Premier ligu. Tijekom konferencije za medije uspio je nasmijati okupljene novinare, a njegov klub taj je trenutak podijelio i na društvenim mrežama.

Uspjeh Hull Cityja ove sezone posebno dobiva na težini kada se uzme u obzir da su mnogi klubu prije početka prvenstva predviđali borbu za ostanak u Championshipu, uz dodatni problem zabrane dovođenja novih igrača. Jakirović i njegova momčad ipak su nadmašili očekivanja te sada imaju priliku ostvariti jedan od najvećih uspjeha u povijesti kluba.

Uoči polufinalnog dvoboja doigravanja protiv Millwalla. atmosfera u momčadi je vrlo pozitivna. Pobjednik tog susreta igrat će protiv boljeg iz ogleda Southamptona i Middlesbrougha, dok će samo jedna od četiri ekipe izboriti plasman u Premier ligu. Izravan ulazak već su osigurali Coventry City i Ipswich Town.

“Pogledajte kako izgledam svježe na početku sezone. Davno je to bilo. Možete napraviti usporedbu. U redu, potrebno mi je šišanje, a tu mi je i sijeda kosa”, rekao je Jakirović na presici i nasmijao novinare.