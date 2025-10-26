VIDEO / Igrač najvećeg iznenađenja sezone zabio direktno iz kornera

Podijeli :

U tijeku je deveto kolo Premier lige, a u sjeni utakmica Aston Ville i Manchester Cityja te Arsenala i Crystal Palacea, igrala se utakmica Bournemoutha i Nottingham Foresta. Tamo su Trešnjice tražile nastavak nevjerojatnog niza, a u 25. minuti su napravili ogroman korak prema tome. Njihov veznjak James Tavernier tada je pristupio izvođenju kornera te je pogodio izravno za vodstvo 1:0. Do kraja prvog dijela je Bournemouth zabio i drugi gol, a strijelac je bio Eli Junior Kroupi.

