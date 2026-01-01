VIDEO / Gvardiol je bio na pragu ulaska u igru, a onda se Guardiola predomislio

Podijeli :

Od 21 sat na Novu godinu krenuo je susret Sunderlanda i Manchester Cityja, a s klupe je tu utakmicu počeo Joško Gvardiol. Međutim, nakon samo tri minute neočekivano se ozlijedio Nathan Ake i hrvatski reprezentativac je morao ući u igru, odnosno barem se tako činilo. Međutim, Ake je očito Pepu Guardioli dao do znanja da može nastaviti i Gvardiol se morao vratiti na klupu za pričuvne igrače.

