VIDEO / Građani nisu uspjeli smanjiti zaostatak, još jedan crveni karton za Chelsea u porazu

Nogometaši Manchester Cityja još jednom su propustili priliku ozbiljnije smanjiti zaostatak za vodećim Arsenalom nakon što su u susretu 21. kola engleskog prvenstva odigrali 1:1 protiv Brightona.

Bila je to zanimljiva utakmica s dosta prilika na obje strane, a na koncu je završilo 1-1. City je poveo u 41. minuti golom Erlinga Haalanda iz kaznenog udarca. Bio je to 150. Haalandov gol u dresu “Građana” u 173. nastupu.

POVEZANO VIDEO / Bijesni Guardiola krenuo u svađu, Haaland mu je brzo popravio raspoloženje

Sjajni norveški napadač je time ušao u odabrano društvo igrača koji su postigli 150 i više golova u dresu Cityja. Listu predvodi Sergio Aguero sa 260 golova, Eric Brook je zabio 177, Tommy Johnson 166, a ispred Haalnada su i Colin Bell (153), Billy Meredith (152), te Joe Hayes (152). Brighton je izjednačio u 60. minuti golom Kaorua Mitome.

Za “Građane” nisu nastupili ozlijeđeni hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić.

FULHAM SVLADAO CHELSEA, SOSA ZAIGRAO ZA PALACE

Fulham je u gradskom derbiju pobijedio Chelsea sa 2-1. “Bluesi” su već u 22. minuti ostali s igračem manje nakon što je isključen Marc Cucurella. Bio je to već peti crveni karton “Bluesa” ove sezone. Više su imali samo u sezoni 2007/08. kada su sakupili šest isključenja.

Fulham je poveo u 55. minuti golom Raula Jimeneza, no u 72. je izjednačio Liam Delap. Pobjedu domaćinu donio je Harry Wilson u 81. minuti.

Crystal Palace i Aston Villa su odigrali bez golova, a Borna Sosa je za domaćine zaigrao od 90. minute.

Bournemouth je u odličnoj utakmici pobijedio Tottenham sa 3-2.

Gosti su poveli u petoj minuti golom Mathysa Tela, no domaćin je već u prvom poluvremenu okrenuo rezultat golovima Evanilsona (22) i Juniora Kroupija (36). Joao Palhinha je izjednačio u 78. minuti, no Antoine Semenyo je golom u petoj minuti nadoknade donio pobjedu domaćinu.

Brentford je bio uvjerljiv protiv Sunderlanda slavivši sa 3-0. Golove za domaćine zabili su Igor Thiago (30, 65) i Jegor Jarmoljuk (73). Sunderland je u 60. minuti pri rezultatu 1-0 imao jedanaesterac, ali je Caoimhin Kelleher obranio udarac Enza Le Feea.

POVEZANO VIDEO / Brentford uzeo tri boda, no ova katastrofalna panenka protivnika je hit!

REMI I DVA IGRAČA MANJE

Everton i Wolverhampton su remizirali 1-1, a domaćin je završio susret s dva igrača manje.

Everton je poveo u 17. minuti golom Michaela Keanea, a izjednačio je Mateus Mane u 69. minuti. Keane je “pocrvenio” u 83. minuti, dok je u posljednjim trenucima isključen i Jack Grealish.

Kolo će u četvrtak zatvoriti Arsenal i Liverpool.

Arsenal vodi na ljestvici sa 48 bodova, City i Aston Villa imaju po 43 boda, dok je Liverpool četvrti sa 34 boda.