VIDEO / Festival lijepih golova u Bournemouthu: Trešnjice na pogon Ganca srušile Fulham

Podijeli :

U prvoj utakmici sedmog kola Bournemouth je ugostio londonski Fulham. Iako su Cottagersi poveli s 0:1, na kraju su do pobjede stigle domaće Trešnjice s 3:1. Ključan je bio Antoine Semenyo koji je s dva gola i jednom asistencijom sudjelovao u svakom golu Bournemoutha.

Kišoviti i vjetroviti uvjeti onemogućili su igrače da u prvom dijelu pokažu svoje prave sposobnosti, ali je zato u 70. minuti Ryan Sessegnon otključao mreže. Pobjegao je obrani domaćih veznjak Fulhama te je matirao Dorđe Petrovića za 1:0.

Međutim, tako je samo natjerao Bournemouth, a posebno Antoinea Semenyja da zaigra bolje. Ganski nogometaš je u 78. minuti uzeo sve u svoje ruke, odnosno noge. Semenyo je projurio lijevom stranom te je lakoćom zabio za 1:1 pored Bernda Lena. Šest minuta kasnije Ganac je asistirao Justinu Kluivertu za golčinu s 20ak metara, a onda je u 96′ minuti zabio za konačnih 3:1.

Semenyo u ovoj sezoni već ima pet golova i jednu asistenciju, a njegova dobra igra pomogla je Bournemouthu da zauzmu šokantno drugo mjesto na tablici Premier lige. Trenutačno su na 14 bodova i imaju jedan bod manje od vodećeg Liverpoola te bod više od trećeg Arsenala.

No, Trešnjice imaju i utakmicu više te je za očekivati da bi subotu ipak mogli zaključiti na nižem mjestu od drugog. Fulham je, s druge strane, na 11. mjestu Premier lige.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.