VIDEO / Fernandes izjednačio rekord Premier lige koji su držali Henry i De Bruyne

U drugoj utakmici 37. kola engleske Premier lige Manchester United je na Old Traffordu ugostio Nottingham Forest.

Crvene vragove je u vodstvo donio Luke Shaw u petoj minuti nakon nespretne reakcije obrane Nottinghama. Lijevom beku Engleske to je bio prvi gol nakon više od tri godine čekanja. Svoj posljednji pogodak postigao je u siječnju 2023. godine protiv Bournemoutha.

Nottingham je uspio izjednačiti u 53. minuti golom Morata da bi Manchester ponovno stigao u prednost u 55. minuti. Tada je mrežu Matsa Selsa zatresao Matheus Cunha.

U 76. minuti pogodak je zabio i Bryan Mbeumo na asistenciju Bruna Fernandesa. Portugalcu je to bila 20. asistencija sezone te je tako izjednačio rekord koji drže Kevin De Bruyne i Thierry Henry.

