VIDEO / Evertonu poništen gol pa Salah u posljednjem gradskom derbiju zabio za vodstvo

U 33. kolu engleske Premier lige u nedjelju je započeo prvi Merseyside derbi na novom Goodison parku. Everton je ugostio Liverpool te je u 27. minuti privremeno poveo golom Ilimana Ndiayea. Međutim, taj pogodak poništen je zbog zaleđa, a onda je u 29. minuti stigla kazna. Izgubili su domaći loptu te je Cody Gakpo sjajnom loptom uposlio Mohameda Salaha koji u svom posljednjem gradskom derbiju s Evertonom pogađa za 1:0.

