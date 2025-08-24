VIDEO / Everton na krilima Cityjevog “otpadnika” otvorio predivan novi stadion

Podijeli :

Everton je u nedjelju, 133 godine od otvaranja svog starog stadiona Goodison Parka, započeo novu eru na blistavom, novom stadionu Hill Dickinson vatrometom i visokim plavim oblakom dima, slavljem protiv Brightona 2-0.

Iako su se navijači emotivno oprostili od stadiona Goodison, koji je od milja poznat kao “Velika stara dama” na kraju prošle sezone, raspoloženje uoči utakmice Premier lige protiv Brighton & Hove Albiona na novom stadionu s 52.888 mjesta bilo je vedro.

“Nije bilo suhog oka u cijeloj zgradi, mislim da je to bio zaista nezaboravan događaj”, rekao je Michael Armand, čiji otac Phil već 30 godina ima sezonske ulaznice za Everton. „Ali stvarno sam uzbuđen zbog novog početka.Još uvijek mi nedostaje staro mjesto, ali atmosfera bi trebala biti sjajna, svi su spremni za to“, dodao je Phil. Navijači su se smiješili za selfije ispred stadiona i zavirivali među 36 000 personaliziranih granitnih kamenja koja popločavaju „Everton Way“.

Prvi gol postigao je Ilman Ndiaye (23), a pobjedu zapečatio James Garner (52). Jack Grealish je asistirao kod oba gola. Brighton je propustio svoju najbolju priliku na utakmici u 77. minuti, kada je Danny Welbeck promašio penal. Everton je osmi s tri boda, dok je Brighton 17. s jednim bodom.

U drugom nedjeljnom dvoboju Crystal Palace i Nottingham Forest su odigrali 1-1. Ismaila Sarr je u 37. doveo domaćine u vodstvo, a za Nottingham Forest je poravnao Callum Hudson-Odoi (57).