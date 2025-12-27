VIDEO / Emotivni trenuci na Anfieldu: Van Dijk u društvu sinova Dioga Jote dočekao njegov bivši klub

Podijeli :

Sinovi tragično preminulog igrača Liverpoola Dioga Jote izašli su u subotu na Anfield u pratnji kapetana Virgila van Dijka prije početka utakmice u kojoj Redsi dočekuju još jedan bivši Diogov klub – Wolverhampton.

Nevjerojatno dirljiv bio je trenutak kada su igrači dviju momčadi, uz zvuke čuvene pjesme „You’ll Never Walk Alone“, izašli na teren.

Van Dijk je predvodio Liverpool u društvu Dinisa i Duartea, dvoje od troje Jotove djece.

Rute Cardoso, Diogova supruga, odjevena u bijelo, s osmijehom je stajala uz aut-liniju, dok su se s tribina vijorile zastave s njegovim likom. Rute i Diogo vjenčali su se svega 11 dana prije njegove smrti.

Nakon tragične smrti svog igrača, Liverpool je u svim mlađim uzrasnim kategorijama povukao broj 20, a Jotovo mjesto u svlačionici od prvog dana sezone ostalo je prazno.