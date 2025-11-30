VIDEO / Crveni vragovi preokretom stigli do tri boda i prekinuli niz Crystal Palacea

Podijeli :

U prvom nedjeljnom susretu 13. kola Premier lige, Manchester United slavio je u gostima kod Crystal Palacea – i to nakon preokreta.

United je pobijedio rezultatom 2:1, ali daleko od toga da je briljirao u ovoj utakmici. Nije slavio na Selhurst Parku više od šest godina. Serija Palacea od 12 utakmica bez poraza na svom terenu danas je prekinuta.

Domaći su poveli kada je u 32. minuti Leny Joro skrivio jedanaesterac. Mateta je zabio s bijele točke, no nekoliko minuta kasnije iz VAR sobe stigla je opomena – penal se mora ponoviti jer je Mateta dvaput dodirnuo loptu. Ni nakon tog drugog pokušaja nije bilo nikakve razlike.

A onda je u 54. minuti, ni iz čega, United došao do izjednačenja vrlo lijepim golom Joshue Zirkzeeja. Palace je nastavio napadati, imao je nekoliko dobrih prilika, ali je lošija momčad na terenu došla do prednosti. Igrala se 63. minuta kada je Mason Mount zatresao mrežu nakon slobodnog udarca s ruba kaznenog prostora.

Oba puta asistent je bio Bruno Fernandes. Palace do kraja nije uspio napraviti ništa i iz ovog susreta uzeti barem bod. Unitedu je ovo šesta pobjeda u sezoni, a Palaceu treći poraz. Momčad Rubena Amorima u sljedećem kolu dočekat će West Ham, dok Palaceu slijedi gostovanje kod Burnleyja.