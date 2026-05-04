VIDEO / Chelsea gol u Premier ligi nije postigao dva mjeseca, a onda je Pedro ‘škaricama’ prekinuo post

U 35. kolu engleske Premier lige Chelsea je upisa šesti uzastopni poraz u Premier ligi što im se dogodilo prvi put nakon 1993. godine. S 3:1 ih je na Stamford Bridgeu porazio Nottingham Forest koji se bori za ostanak i još je rotirao u ovom susretu zbog polufinala Europske lige. No, u ovom porazu Chelsea može naći malu pozitivnu stvar. Gol koji je Joao Pedro postigao u 93. minuti bio je njihov prvi nakon dva mjeseca i jednog dana pauze i pobjede nad Aston Villom četvrtog ožujka. Brazilac je to napravio na sjajan način jer je pogodio takozvane 'škarice' za konačnih 3:1.

