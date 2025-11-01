VIDEO / Chelsea bolji od Tottenhama u gradskom derbiju

Podijeli :

U 10. kolu Premier lige Tottenham je na svom stadionu ugostio gradske rivale Chelsea. Očekivala se tvrda utakmica kao i inače, a to su navijači i dobili. Pao je tek jedan pogodak, a strijelac je bio Joao Pedro u 34. minuti. Tako je Chelsea s 1:0 došao do pobjede. Ovom pobjedom su se Bluesi poravnali s Tottenhamom po broju bodova. Obje ekipe sada imaju 17 bodova, a bolje rangiran je Tottenham zbog bolje gol-razlike. Spursi su na +9 (17:8) dok je Chelsea na +7 (18:11). Vodeći Arsenal bježi im osam bodova.

