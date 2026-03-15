VIDEO / Četiri gola na Old Traffordu, United slavio protiv Aston Ville

Podijeli :

Odigrane su prve tri utakmice nedjeljnog programa 30. kola Premijer lige. U jednom od derbija kola Manchester United je svladao Aston Villu 3:1, dok su bodove podijelili Nottingham Forest i Fulham, kao i Crystal Palace i Leeds, obje utakmice završile su bez golova.

Na Old Traffordu sastali su se treći i četvrti na ljestvici. Manchester United i Aston Villa prije utakmice bili su izjednačeni po broju bodova (po 52), no nakon derbija domaćin je upisao veliku pobjedu – 3:1.

Počelo je u stilu šahovske partije – prvo poluvrijeme prošlo je bez prilika i većih uzbuđenja. Trenersko nadmudrivanje prekinuo je Bruno Fernandes. Kapetan Crvenih vragova s dvije asistencije potpuno je pokrenuo svoju momčad, a sjajni Slovenac Benjamin Šeško nastavio je svoj golgeterski niz i dokrajčio goste iz Birminghama – 3:1 (0:0).

United je poveo u 53. minuti pogotkom Casemira. Korner je izveo Bruno Fernandes, a Brazilac je utrčao ispred obrambenih igrača Aston Ville i udarcem glavom poslao loptu u suprotni kut – 1:0.

Izjednačio je Ross Barkley u 64. minuti, a VAR je provjerio i potvrdio da je pogodak bio regularan.

Međutim, vrlo brzo kapetan domaće momčadi ponovno je zablistao te je novom asistencijom za još jednog Brazilca, Matheusa Cunhu, kumovao novom vodstvu Uniteda.

Sve dvojbe oko pobjednika derbija riješio je Šeško u 81. minuti.

United je sada usamljen na trećem mjestu s 54 boda, tri više od Ville, a sedam manje od gradskog rivala Cityja na drugoj poziciji.