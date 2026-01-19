VIDEO / Brighton škaricama 18-godišnjeg Grka u nadoknadi izvukao bod

Podijeli :

U posljednjoj utakmici 22. kola engleske Premier lige sreli su se Brighton i Bournemouth. U posljednjih nekoliko sezona te utakmice bi trebale ponuditi puno golova, ali u ponedjeljak navečer vidjeli smo dva. Srećom po ljubitelje nogometa, drugi pogodak bio je toliko spektakularan da se isplatilo čekati. U prvom dijelu je Bournemouth poveo golom Marcusa Taverniera iz kaznenog udarca, a činilo se da će sačuvati prednost do kraja. Međutim, u nadoknadi se ukazao 18-godišnji Grk Charalampos Kostoulas koji je škaricama pogodio za remi od 1:1. Ovim remijem Brighton je sada na 13. mjestu dok je Bournemouth 15. u Premier ligi.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.