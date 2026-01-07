VIDEO / Brentford uzeo tri boda, no ova katastrofalna panenka protivnika je hit!

Podijeli :

Brentford je svladao Sunderland rezultatom 3:0 u 21. kolu Premier lige, a jedna se situacija posebno izdvaja.

Veznjak Sunderlanda Enzo Lee pokušao je panenkom ‘nadmudriti’ vratara Brentforda, no njegov je katastrofalan pokušaj postao predmet ismijavanja na društvenim mrežama.

Dovoljna je bila reakcija komentatora Sky Sportsa Garyja Taphousea koji je rekao:

“Što je to bilo? To je nevjerojatno. Vježba hvatanja za Kellehera”.

Društvenim mrežama šire se i komentari navijača:

“Natjerao bih Le Feea da pješke ide kući”, napisao je jedan, dok drugi dodaje:

“Sramotno od Le Feea, to jednostavno ne možeš raditi u utakmici PL-a.”