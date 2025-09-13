VIDEO / Brentford šokirao Chelsea u posljednjim minutama susreta

Podijeli :

U posljednjem subotnjem susretu četvrtog kola Premier lige u Londonu su se sukobila dva londonska kluba Brentford i Chelsea. Bluesi su bili veliki favoriti, ali Brentford je prvi poveo. Kevin Schade zatresao je mrežu Roberta Sancheza u 35. minuti. Ipak, Chelsea se vratio u 61. minuti preko Colea Palmera koji se vratio nakon ozljede, a onda je u 85. Moises Caicedo, činilo se, zabio za pobjedu. Međutim, Brentford nije odustajao te je u 93. minuti preko Fabija Carvalha došao do važnog boda. Pčelice su sada na 12. mjestu s četiri boda dok je Chelsea na petom mjestu s osam osvojenih bodova.

