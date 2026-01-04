VIDEO / Brazilska senzacija zabila hat-trick u novoj pobjedi ‘Pčelica’ u Premier ligi

Podijeli :

U 20. kolu engleske Premier lige Everton je na svom Goodison Parku ugostio londonski Brentford. Očekivala se prava tvrda engleska utakmica, ali na kraju se susret pretvorio u dominaciju gostujuće momčadi koja je slavila s 4:2.

“Pčelice” su povele već u 11. minuti golom Igora Thiaga, a onda su početkom drugog dijela u potpunosti slomili Everton. U 50. je za 2:0 zabio Nathan Michael Collins, a samo minutu kasnije je Thiago zabio svoj drugi gol za 3:0 Brentforda. Everton je uspio smanjiti rezultat u 66. minuti preko Beta, ali to je bilo sve što su mogli. Do kraja susreta “Pčelice” su i povećale prednost na 4:1 hat-trickom Thiaga. Ovo je Brazilcu bio 14. pogodak u Premier ligi te je tako uvjerljivo na drugom mjestu s pet golova iza Erlinga Haalanda na vrhu.

Everton je do kraja susreta zabio novi počasni gol, a strijelac je bio Thierno Barry. Bio je to posljednji pogodak na utakmici te je Brentford tako na teškom gostovanju došao do pobjede od 4:2 kojom su produžili niz na pet utakmica bez poraza.

Ovim slavljem skočili su na sedmo mjesto Premier lige. Everton je, s druge strane, na 12. mjestu, tri mjesta lošije nego prije početka današnjeg dana.

