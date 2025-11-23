VIDEO / Bio je na pragu Tottenhama, a sada je hat-trickom donio pobjedu Arsenalu u ljutom derbiju

Podijeli :

Nedjelja je u Premier ligi donijela jedan od najvećih derbija u Engleskoj. U sjevernom Londonu se na Emiratesu igrao susret između Arsenala i Tottenhama, a do pobjede u tom susretu došao je povijesno uspješniji sastav. Topnici su na svom travnjaku Spurse porazili s 4:1.

Bolje je utakmicu otvorio Arsenal koji je u prvim minutama susreta mogao zabiti pogodak. Eberechi Eze je sjajno uposlio Declana Ricea čiji udarac uspješno zaustavlja Guglielmo Vicario, a nakon toga se lopta od braniča Tottenhama umalo odbila u gol.

Nakon toga se situacija na terenu primirila sve do 36. minute kada je Arsenal uspio probiti obranu Spursa. Mikel Merino uposlio je Leandra Trossarda koji se spretno snašao u kaznenom prostoru gostiju i pogodio za 1:0. Samo pet minuta kasnije Topnici dolaze do drugog gola. Ovaj put je ključan akter bio Eze, nova “desetka” Arsenala. On je uspio svojim udarcem svladati Vicarija za 2:0.

Podsjećamo, Eze je ovo ljeto bio na pragu prelaska u Tottenham, ali na kraju je presudila njegova povezanost s Arsenalom. Naime, Eze je kao dječak bio u omladinskom pogonu Arsenala, a u redove Topnika stigao je ljetos iz Crystal Palacea.

Eze je u nedjelju bio čovjek na misiji jer je nakon samo 40 sekundi drugog dijela zabio još jedan gol. Ovaj put je njegov udarac lijevom nogom bio prejak i preprecizan za gostujućeg vratara. Nedugo zatim je Tottenham ipak uspio smanjiti na 3:1, a to su učinili preko Richarlison u 55. minuti. Tada je Martin Zubimendi izgubio loptu na centru i Brazilac je to iskoristio za pokušaj dalekometnog loba jer je David Raya bio daleko od svog gola. Taj pokušaj mu je uspio i na sjajan način je smanjio na 3:1.

Arsenal to nije pogodilo, a posebno Ezea koji je naumio pokazati najbolje od sebe. U 79. minuti je lijepim driblingom prevario obranu Tottenhama i na kraju pogodio za 4:1. Bio je to prvi hat-trick u sjevernolondonskom derbiju nakon Alana Sunderlanda 1978. godine, a tek četvrti u povijesti ovih derbija.

Ovom pobjedom su Topnici povećali prednost na vrhu. Sada su šest bodova ispred Chelseaja s kojim igraju sljedeći vikend, sedam ispred Manchester Cityja, a Liverpoolu bježe nevjerojatnih 11 bodova.

