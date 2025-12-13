VIDEO / Arsenal se mučio, a onda je Saka pogodio iz kornera

Nogomet 13. pro 2025

Arsenal se dugo mučio protv Wolvesa sve do 70. minute kada je Bukayo Saka izveo udarac iz kuta. "Sedmica" Arsenala lopti je dala veliki luk, a ona se na kraju od vratnice odbila u leđa Sam Johnstonea pa u gol za 1:0 Topnika.

