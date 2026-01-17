VIDEO / Arsenal propustio priliku pobjeći Cityju na +9

Podijeli :

Nogometaši Arsenala povećali su svoju prednost u odnosu na najbliže pratitelje na vrhu ljestvice engleskog prvenstva odigravši 0:0 na gostovanju kod Nottingham Foresta u susretu 22. kola.

Vodeći Arsenal sada ima 50 bodova, dok su Manchester City i Aston Villa na po 43, ali Villa će svoj susret 22. kola igrati u nedjelju protiv Evertona.