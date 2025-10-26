VIDEO / Arsenal ponovno zabio iz prekida: Nova “desetka” Topnika zabila bivšem klubu

Podijeli :

Vodeća momčad Premier lige Arsenal je na Emiratesu ugostio Crystal Palace. Nije bilo nikakvih prilika većinu prvog dijela, ali onda je u kasnijem dijelu poluvremena Arsenal dobio slobodni udarac. Velika opasnost je to inače za sve protivnike, a i ovaj put se tako pokazalo. Declan Rice je izveo slobodni udarac, Gabriel Magalhaes je dobio skok, a lopta je potom došla do Eberechija Ezea koji je natrčao i sjajno pogodio za vodstvo Topnika. Eze je tako zabio bivšem klubu pa iz poštovanja nije slavio gol.

