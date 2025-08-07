Veznjak Spursa iznesen na nosilima, ozlijedio je prednji križni ligament

Veznjak Tottenhama James Maddison ozlijedio je prednji križni ligament i mora na operaciju, priopćio je u četvrtak engleski prvoligaš.

Maddison se ozlijedio tijekom predsezonske utakmice protiv Newcastle Uniteda u nedjelju i s terena je iznesen na nosilima.

“Možemo potvrditi da će James Maddison biti operiran zbog puknuća prednjeg križnog ligamenta (ACL) u desnom koljenu”, priopćio je klub.

Trener Tottenhama Thomas Frank rekao je nakon utakmice da je to isto koljeno koje je 28-godišnjak ozlijedio u svibnju zbog kojeg je morao propustiti zadnji dio prošle sezone.

Maddison je prošle sezone zabio 12 golova i upisao 11 asistencija u svim natjecanjima, a Tottenham je osvojio Europsku ligu, prekinuvši 17-godišnju sušu trofeja.

Ne zna se koliko će trajati njegov oporavak, ali igrači zbog ozljede ACL-a obično pauziraju najmanje šest mjeseci prije nego što mogu nastaviti s treninzima.

Tottenham započinje sezonu susretom u UEFA Superkupu protiv pobjednika Lige prvaka Paris St. Germaina u Udinama u Italiji 13. kolovoza, a onda tri dana kasnije igraju prvu utakmicu u Premier ligi kod kuće protiv Burnleyja.